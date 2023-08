Nuits de la chauve-souris à Biguglia et St Florent

Le Groupe Chiroptères Corse organise ce samedi 5 août à partir de 19h30 à l'Ecomusée du Fortin à l’étang de Biguglia, une sortie nocturne « À la rencontre des chauves-souris ». Au programme : projection de films sur les chauves-souris, conférence et débat, puis balade nocturne pour écouter les chauves-souris sur site.

Autre rendez-vous des chiroptérologues, le vendredi 11 août à partir de 19h30, au Grand site de Conca d'Oru à Saint Florent : Court métrage, conférence et balade nocturne*.



*Renseignements et réservations au 07 81 25 65 67.