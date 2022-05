Nuit européenne des musées : découvrez le programme au Palais Fesch d'Ajaccio

À l’occasion de la Nuit européenne des musées samedi 14 mai, le Palais Fesch ouvre gratuitement ses portes de 19h30 à 23 heures.



Un spectacle de danse illustrant l'histoire de cet art sera présenté dans la grande galerie, par les danseurs de la compagnie Vialuni, compagnie dirigée par la danseuse et chorégraphe Michèle Ettori.



Le spectacle interroge de manière ludique les lignes de force de la scène de la création contemporaine depuis 1980, riche et diverse, pour faire découvrir, comprendre, apprécier le contemporain aux différents publics. Afin qu'ils puissent mieux appréhender les spectacles qu'ils sont amenés à voir.

Il s'agit d'offrir des repères, des notions clés, intégrant dans le déroulé de la représentation des créations courtes dansées « à la manière de ».

La création musicale, la scénographie, la création de costumes, l'installation du public, tout a été conçu dans ce but.