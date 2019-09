Nostradamus en conférence à Corte ce 18 septembre

Le mercredi 18 Septembre 2019 à 18h15, le CPIE-A Rinascita et la Société Historique de Corte vous invitent à la conférence « Nostradamus. Médecin juif. Astrologue. Et prophète ? » présentée par Michel VERGÉ-FRANCESCHI.







Professeur émérite des Universités, Michel VERGÉ-FRANCESCHI est l’auteur de plus de 80 livres et de 500 articles, lauréat de 17 prix littéraires, dont 3 de l’Académie française et de l’Académie des Sciences morales et politiques







Cette conférence se déroulera dans les locaux de la CSTI, RDC Caserne Padoue, Sala Julia GERMAIN, en face du Musée de la Corse.