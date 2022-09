Nonza : la belle exposition de Noam Rafini

Jusqu’au 30 septembre l’association Corsica Luce expose Noam Rafini à Nonza. « T-max bleu azur » est assurément une belle expo qui mérite le détour dans le Cap Corse.



Tout juste sorti de la classe préparatoire à l’enseignement supérieur de Sartène, Noam Rafini, 22 ans, se prépare à intégrer l’Ecole des Beaux-Arts de Luminy. A l’occasion de cette exposition intitulée « T-max bleu azur », il montre son savoir-faire, son talent : peinture, collage, écriture, photographie, collecte d’objets, toutes sortes d’influences.

« La pratique de Noam Rafini s’inscrit plutôt dans la peinture, mais sa production couvre un large champ de pratiques et Noam Rafini y reconstitue un monde à la fois poétique, tendre et désenchanté fait d’images personnelles, dans lesquelles la charge autobiographique est importante » souligne Arnaud Ceglarski du FRAC corse.

« L’artiste partage des images et des mots dans des réalisations surprenantes par ce qu’elles contiennent d’inattendu, de douceur et parfois d’inquiétude. Avec une grande sensibilité et énormément de poésie, il nous entraine à la lisière de la définition de la peinture en réalisant des œuvres d’une sobriété remarquable, dans lesquelles des mots, des phrases, autant de références à une culture urbaine, côtoient des images, des couleurs, des signes ».





Corsica Luce

Basée à Nonza dans le Cap Corse, Corsica Luce a pour mission de soutenir et promouvoir la création contemporaine sur le territoire insulaire et au-delà dans une dynamique d’échanges. Inscrite dans le paysage culturel local, Corsica Luce développe une programmation annuelle autour de la photographie en dialogue avec d’autres disciplines artistiques. L'association organise des expositions, des résidences artistiques et des projections cinématographiques itinérantes et édite des ouvrages