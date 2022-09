Nonza : « Les ruines majestueuses » de Baptiste César

A l’invitation de l’association Corsica Luce, l’artiste insulaire Baptiste César sera en résidence d'artiste à Nonza dans le Cap Corse du 1er au 31 octobre 2021 avec « Les ruines majestueuses ».





Lors de résidence, l'artiste réalisera une série de dessins intitulée . Cette série est le fruit d'un état des lieux photographique des habitations abandonnées en Corse et d'une réflexion menée sur le territoire insulaire. Son travail sera exposé à Corsica Luce en août 2023.

Dans le cadre de cette résidence à Nonza, Baptiste César aimerait profiter du cadre sauvage et naturel du Cap Corse pour s'isoler et réaliser une série de dessins autour de la problématique des habitations abandonnées. La série de dessins qui s'intitule "les ruines majestueuses" illustrera l'état de ces résidences détruites en lien avec les paysages idylliques et leur implantation délicate sur l'île de beauté.

Baptiste César

Baptiste César est né en 1983 à Tavera mais vit et travaille à Paris. En 2017, il a commencé sa première résidence d'artiste à la Villa Belleville pendant 6 mois durant laquelle il a réalisé un radeau à partir de matériaux trouvés dans les rues de Paris.

En 2018, il a été sélectionné pour le Salon de Montrouge où il a construit un réverbère qui murmurait des poèmes puis pour la Nuit Blanche durant laquelle il a installé un environnement flottant et lumineux sur le Canal de l'Ourcq dans le Parc de la Villette.

En 2019, il a été sélectionné pour deux résidences consécutives qui lui ont permis de poursuivre son travail d'installation dans l'espace public et en économie circulaire.

Il a d'abord été reçu en résidence d’été à Est-Nord-Est au Québec durant laquelle il a élaboré un radeau-perchoir sur le fleuve Saint-Laurent à partir de matériaux naturels. Il a ensuite été invité pour la résidence RAU#4 (regard sur l’urbanisme) à Roubaix, pilotée par la coopérative artistique Groupe A afin de réaliser une œuvre in-situ. Il a choisi de créer une palissade artistique et un jardin dans un terrain vague à partir d'éléments recyclés et en insérant sa proposition dans le quartier de la gare.

Durant l'été 2020, il a effectué une nouvelle résidence d'artiste au Centre d'Art Contemporain d'Istres afin de proposer une installation lumineuse et mobile sur la digue de l'étang de l'Olivier dans le cadre du festival des Arts Ephémères. Il a ensuite été sélectionné par le collectif Irrésistible Fraternité pour une résidence en hiver 2020 à Limoges autour de la problématique « design d’espace, architecture & urbanité » où il a réalisé une installation en lien avec le confinement.

En 2021, il a participé à sa première résidence en Corse à l’Espace Diamant d’Ajaccio pour créer une sculpture au au sein de la Citadelle Miollis sur la thématique « connecter les esprits, construire le futur ».

Enfin en 2022, il a été choisi par la Ville de Montrouge pour construire une œuvre pérenne dans son centre-ville, un abri de fortune réalisé à partir de mobilier urbain parisien réemployé. Il sera également exposé au Palais de Tokyo en décembre pour l'exposition « foudre sentimentale ».

Dans sa pratique artistique, l’idée surgit de l’immersion physique dans un contexte donné. Sensible aux paysages et aux personnes qui les habitent, Baptiste César entreprend d’abord d’explorer les environs. Déambulation, observation, glanage et rencontres nourrissent une pratique multidisciplinaire qui s’exprime par le dessin, l’écriture, la photographie, la vidéo, la sculpture, l’installation ou la performance. Au gré de sa recherche dans ce nouveau territoire, il découvre les matériaux, les équipements et les expertises à partir desquels il conçoit un projet en relation avec le site qui l’accueille.

Le travail en résidence lui permet de renouveler ses influences, de découvrir d'autres lieux, d'apprendre et de partager avec de nouvelles personnes et de construire différemment.