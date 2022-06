Nathalie Japiot et A Squadra d'Aiò laureats du prix annuel de A Casa di a Puisia

Le concours lancé, en mars dernier, à l'occasion du Printemps des poètes a connu un réel succès : 144 participants pour la session en langue française et 40 pour la session en langue corse ont répondu à l'appel. Le jury a décerné le prix, pour la section langue française, à Nathalie Jupiot et le prix, pour la section langue corse, à A Squadra d'Aiò.Alors que certaines personnes hésitent à participer à cette joute au motif que les poètes expérimentés détiennent une longueur d'avance sur les autres, le jury du prix a affirmé haut et fort, cette année que "pour les âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années".Le jury, qui s'est prononcé sur des textes anonymes, était composé de Jean-Jacques Colonna d’Istria (éditeur), Jean-Jacques Beucler (diplomate), Mita Vostok (plasticienne, poète), Alain di Meglio (professeur, poète), Xavier Dandoy de Casabianca (éditeur, poète, graphiste), Françoise Salvan-Renucci (maître conférence HDR), Mariantonia Salini (conseillère pédagogique en langue et culture corses), Dominique Colonna (professeure en langue et culture corses, auteure), Marcandria Peraut (doctorant en langue et culture corses), Teric Boucebci (poète, directeur de revue), Olivier Jehasse (professeur honoraire, écrivain). La présidence était assurée par la poétesse syrienne Maram Al Masri que nous remercions chaleureusement.33 ans, comédienne et assistante de réalisation, Nathalie Japiot a découvert l'écriture il y a peu de temps à l'occasion d'une création scénique. Elle affirme avoir découvert le plaisir d'écrire, ce véritable jeu entre le sens et les sons. Ce coup d'essai est un coup de maître.6 femmes ont décidé de mutualiser leur passion pour la créativité sous le patronage de l'écrivain Ceccè Lanfranchi, elles perfectionnent leur apprentissage de la langue corse et rédigent des textes qui ont déjà été remarqués. Frédérique Doll-Macridis, Mimi Mauduit Ciavaglini, Tina Paoli, Michelle Valentini, Marilena Verheus et Lisa Salini font partie de cette "uperata culturali".