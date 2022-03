Mutuelle de la Corse : un chèque de 7 230 € remis à l'association Inseme

Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, la Mutuelle de la Corse a lancé une opération de parrainage solidaire auprès des nouveaux adhérents au profit de 3 associations corses : Corsica Dys-Tdah, Association Aiutu Corsu et l’Association Inseme. Le principe était simple : chaque nouvel adhérent avait la possibilité de choisir et parrainer une association, à laquelle un don de 30 € a été versé par la Mutuelle de la Corse afin de soutenir son action sur le territoire.Ce lundi 21 mars, la Mutuelle de la Corse a donc remis un chèque de 7 230 € à INSEME représentée par la Présidente Laetitia Cucchi , correspondant aux parrainages réalisés en faveur de l’Association.Dans un communiqué "l’Association remercie tous les nouveaux adhérents qui ont choisi INSEME pour cette adhésion solidaire et les équipes de la Mutuelle de la Corse qui ont contribué à ce magnifique soutien !"