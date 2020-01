Musée Fesch : l'exposition "Trésors de la bibliothèque : lumières sur le sauvetage des livres rares" jusqu'au 24 janvier

Depuis le 3 décembre, la Bibliothèque patrimoniale Fesch expose, pour la première fois au grand public, des livres rares restaurés depuis deux ans !

Cette exposition, à la fois patrimoniale et pédagogique, présente 8 ouvrages avant et après restauration et 2 ouvrages en cours de restauration.

L'exposition montre également les matières et les outils utilisés, les techniques et les différentes étapes de la restauration et met en lumière le métier de restaurateur.

Vu l'engouement suscité, la Bibliothèque Patrimoniale a décidé de prolonger cette exposition jusqu'au 24 janvier

C.-V. M