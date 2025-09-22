Communiqué de la section bastiaise du PCF



À quelques mois des municipales les Bastiaises et les Bastiais veulent connaitre avec une certaine impatience celles et ceux qui incarneront la rupture nécessaire pour une prise en compte effective de leurs attentes sociales, culturelles et démocratiques.



Accablés par la gestion de la majorité municipale sortante, consternés par le déclassement régional de leur ville, ils ne comprendraient pas que ceux qui, parfois depuis longtemps, briguent leurs suffrages ne permettent pas l’émergence d’une force majoritaire républicaine et progressiste capable de mettre en œuvre une politique conforme à ces attentes.



Dans le contexte actuel, après les dernières législatives marquées par la forte poussée du Rassemblement National, il serait dangereux, en effet, de ne pas offrir aux Bastiaises et aux Bastiais, une véritable alternative pour battre la majorité sortante et en même temps faire barrage à l’extrême droite.



C’est à ce niveau d’enjeu politique qu’il faut s’élever avec la volonté de répondre à l’interpellation qui nous est adressée : "metitevi d’accordu pe cacciali". Sans union cette exigence serait insatisfaite et l’extrême droite pourrait par défaut apparaître comme une alternative.



Dès le 23 mars le PCF a lancé un appel pour construire une union de forces politiques fondée sur le respect des valeurs républicaines et sociales, la solidarité et le vivre ensemble. Il le renouvelle aujourd’hui alors que des discussions ont eu lieu et que leur aboutissement tarde.



Aussi, nous en appelons au sens des responsabilités des forces politiques, parties prenantes de ces discussions, pour confirmer l’union politiquement structurée à laquelle nous avons travaillé précisément pour parvenir à un rassemblement le plus large possible et par la suite à constituer une majorité solide, capable de s’inscrire dans la durée d’une mandature.



Il est temps de rompre avec la politique de refus du logement social, d’augmentation des impôts, d’abandon des services publics, de relégation régionale pour redonner à Bastia son rayonnement social, économique, culturel et démocratique en Corse.

