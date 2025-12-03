Motocyclisme - L'Enduro de Porto-Vecchio ce dimanche

Le monde de la moto a rendez-vous ce dimanche à Porto-Vecchio où le Moto Club de l'Extrême Sud organise, sur le circuit de Petralonga, la 9e édition de l'Enduro la Perle du Sud.

Tout commencera dès 7 heures du matin, avec les vérifications technique et administrative. A 9 heures auront lieu les essais libres suivis, à 10 heures, par les essais chronométrés et ce jusqu'à 11 heures. A 11h20, les plus jeunes seront en piste, dans le cadre de l'Enduro Kid, pour des démonstrations en 50,65 et 85cc, avant le très attendu départ des 3 heures à 13 heures précises pour les individuels, les duos et les féminines. Les juniors et les Vintage seront, également, concernés à 15 heures pour une heure de course

