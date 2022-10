Mossa Piasana : soutien aux militants syndicalistes étudiants

A Mossa paisana , syndicat agricole issu de la LLN et partie prenante du collectif de Corti affirme son soutien et valide les propos du communiqué des militants syndicalistes étudiants. La vision nette et sincère de cette génération conscientisée ne se laisse pas fourvoyer . Le compte n’y est pas, loin s’en faut. Le collectif de Corti doit être réactivé et non pas occulté pour d obscures raisons . Les termes d’une stratégie d ´émancipation et des préalables doivent être définis collectivement aussi bien pour le sort des prisonniers que sur d ´autres sujets prégnants pour le devenir de notre nation. La souveraineté alimentaire , la sanctuarisation de la terre nourricière, la maîtrise de notre politique agricole , entre autres, sont autant de dossiers à défendre . Ni par la soumission , ni par l’aumône dans des rencontres d’alcôves, aucune tentative d’enfumage ne saurait prendre, malgré les effets d’annonce et de manchettes.. La mobilisation populaire a réaffirmé, tant dans la rue ainsi qu’au sein du collectif des points non négociables . Cette force conscientisée et libre n’acceptera pas une nouvelle usurpation de son droit à la parole par cette bourgeoisie compradore et autres professionnels de la politique s’adjugeant la victoire sans n’avoir versé ni larmes, ni sueur, ni sang. A Mossa Paisana se tiendra, à la place qui est la sienne, près de la jeunesse militante et des forces populaires et demande la tenue d’une réunion du collectif , dans son ensemble , dans les plus brefs délais pour définir une VRAIE stratégie .

Nous citerons pour conclure , james freeman clarke: » la différence entre un homme d’ état et un politique est la suivante: l’homme politique pense à la prochaine élection, l’homme d’ état à la prochaine génération. »