Morosaglia célèbre i fochi Paoli ce samedi 21 mai

Ballu et quadrille avec l’association A Ceppa.



Reconstitution historique avec I Naziunali et dépôt de gerbe devant la statue de Pascal Paoli.



Suivra un moment de recueillement et une lecture d’une poésie, sur la tombe du Prete Mondoloni.



20h30 : Focu à e ceppe, embrasement du feu qui accompagnera toute la soirée et la veillée, et « pranzu »*.



21h30 : Concert avec le groupe I Chjami Aghjalesi



La veillée se poursuivra par des chjami è rispondi, un ballu, un grand moment de partage, d’échanges et d’amitié.



Comme tous les ans, le village de Morosaglia rendra hommage à Pasquale Paoli, natif de ce village, ce samedi 21 mai.A cette occasion la place du couvent accueillera chacun et chacune autour d’un grand bûcher réalisé, comme d’habitude, afin de remémorer l’arrivée des cendres du père de la patrie à Merusaglia.célébrée dans l’église San Francescu de Merusaglia, chantée par le groupe Madrigale de San Damianu , avec la participation de plusieurs confréries.avec les groupes l’Archetti Bastiacci, l’Eredi, Orizonte, A Cispra, E Voci di a Gravona, et Hubert Tempête.