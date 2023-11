Migliacciaru : une belle réussite pour le vide-greniers de l'ADSBPO

Le dimanche 12 novembre, le vide-greniers organisé sur la Piazza di a Nazione à Migliacciaru par les bénévoles de l'ADSBPO a été un véritable succès avec plus de 50 stands d'exposants venant de toute la Corse.

Sous un soleil radieux, la journé a attiré beaucoup de monde à la recherche de bonnes affaires et de trouvailles uniques. Les stands débordaient de vêtements tendance, de babioles intrigantes et de jouets en tout genre, créant une véritable ambiance festive.

Les achats ont été nombreux, particulièrement autour des articles de Noël, offrant aux participants l'opportunité de dénicher des trésors pour les festivités à venir.