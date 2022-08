Migliacciaru : succès pour le vide-greniers de l’Association pour le Don de Sang

Le vide-greniers, organisé ce dimanche 7 aout par les membres de l’Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale a connu un beau succès malgré la chaleur

Sur la Piazza di a Nazione de Migliacciaru, une trentaine d’exposants étaient présents pour le plus grand bonheur des chineurs. Cette manifestation fut particulièrement prisée, entre les acheteurs en quête de bonnes affaires, de plus en plus nombreux, et les vendeurs qui arrondissent leurs fins de mois. Acheter des vêtements à un euro, de la vaisselle au rabais, ou encore de l’électroménager à des tarifs imbattables est un bon moyen pour lutter contre la hausse des prix. Un Grand Merci à tous .