Migliacciaru : Un vide grenier au profit de l'ADSBPO

Le dimanche 12 novembre, rendez-vous à la Place du Marché à Migliacciaru pour un événement qui ravira les amateurs de bonnes affaires ! Le vide-greniers, marché aux puces, brocante, bourse aux jouets et vêtements organisé au profit de l'ADSBPO promet une journée de shopping mémorable. Que vous soyez en quête d'objets rares, de vêtements vintage, de jouets pour les fêtes de fin d'année, ou tout simplement de bonnes affaires, cet événement est un passage obligé. Explorez les étals colorés et variés des exposants et qui sait, vous pourriez dénicher le trésor caché que vous recherchez depuis longtemps. Ne manquez pas cette opportunité de faire de bonnes affaires et de profiter d'une journée de chine à Migliacciaru !