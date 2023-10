Pendant trois mois, plongez dans l'univers de la culture corse avec la programmation de Micro Folie Aiacciu. Découvrez des expositions captivantes et participez à des conférences qui mettront en lumière l'histoire, l'art et le savoir-faire de la Corse.Explorez les sublimes sculptures en pierre de Michel Peretti, plongez dans l'histoire des châteaux corses, admirez les redoutables armes médiévales de Pierre-Henri Weber et assistez à des conférences incontournables sur cette période historique corse.Éveillez vos sens lors de rencontres avec des artisans locaux, découvrez l'arôme envoûtant du miel et de la cire d'abeille avec Alain Luciani, apiculteur à Evisa, et explorez les secrets du démasclage des coupes de liège de Serra Liège.Laissez-vous séduire par des spécialistes de l'histoire et des artisans qui font vivre la culture corse. Participez à des visites guidées Micro Folie avec la nouvelle collection corse, couvrant la préhistoire, l'antiquité, le siècle des Lumières, la Constitution corse de 1755, la collection du Cardinal Fesch, ainsi que les croyances et traditions de l'île.Pour les plus jeunes, des ateliers créatifs seront proposés pour développer leur talent artistique tout en découvrant la richesse de la culture et des traditions corses, ainsi que les œuvres de nos musées.Un mercredi par mois, rejoignez-nous avec vos enfants pour écouter les légendes insulaires, confortablement installés autour d'un feu, en compagnie de Philippe Weber et de la médiatrice culturelle du musée numérique.N'oubliez pas de réserver votre place en appelant le 04 95 51 22 90 ou par mail à micro-folie.aiacciu@ville-ajaccio.fr