Michel Stefani : "Redonner à Bastia l’ambition politique d’une dynamique régionale"

Voici le communiqué de Michel Stefani



Bastia a toujours joué un rôle majeur dans l’économie régionale grâce à l’outil dont elle dispose avec son port. La création de cette infrastructure dans la seconde moitié du 19èmesiècle a largement contribué à l’essor de la ville et à son développement au cours du 20ème siècle. Proche du continent, il a été longtemps la porte d’entrée maritime de la Corse. Le rayonnement de son activité économique s’étend bien au-delà de son enceinte et génère plus de 1 200 emplois salariés directs ou indirects auxquels s’ajoutent 2 700 emplois incidents. Le chiffre d’affaires hors taxes est de l’ordre des 750 millions d’euros.

Depuis 20 ans la question se pose de repenser cette infrastructure au regard du trafic, plus de 30 mouvements par jour en haute saison, de l’évolution des modes de transports de marchandises et de passagers comme des navires "roll on roll off" plus grands. La sécurité sur le plan d’eau, indépendamment des aménagements successifs des terres pleins et des quais, est problématique les jours de grand vent. En 1982 la volonté politique de la municipalité de gauche a permis, avec la mise en service du tunnel routier, d’en faciliter l’accès, de fluidifier la circulation en centre-ville et de prolonger ainsi le développement du port et de son activité. Ce choix visionnaire a désormais atteint ses limites. Une décision politique de même ampleur en termes d’aménagement est à prendre à présent afin que Bastia reste ce poumon nécessaire à la respiration économique de la Corse. Cela implique de réaliser à la Carbonite un port moderne, conforme aux objectifs de multimodalité et de transition écologique.

Avec l’arrivée au pouvoir des nationalistes d’abord à Bastia en 2014 puis à la Collectivité de Corse en 2015, la volonté politique, affirmée par la précédente municipalité de gauche, d’inscrire l’avenir de Bastia dans une telle perspective à moyen et long terme, est entravée par des calculs électoralistes. Alors que l’infrastructure nouvelle aurait dû être livrée maintenant, 8 années sont passées pendant lesquelles les études ont succédé aux études pour un montant astronomique de 7.5 millions d’euros. Le Maire de Bastia reste étonnement muet alors que le dossier végète entre les mains du président de l’Exécutif qui veut dorénavant l’inscrire à l’ordre du jour des discussions avec le ministre de l’Intérieur dans le cadre du processus sur l’évolution institutionnelle de la Corse.



La course de lenteur n’est pas encore terminée et pendant ce temps Bastia recule. La moitié de sa population vit avec moins de 1300 euros par mois, 1500 demandes de logements sociaux sont en attente, et le matraquage fiscal éloigne les classes populaires vers la périphérie. Les communistes font la proposition aux Bastiaises et aux Bastiais, aux forces vives de créer ensemble un espace de concertation, de rassemblement et d’action pour redonner à Bastia l’ambition politique d’une dynamique régionale dans une perspective de progrès social et économique, culturel et écologique.