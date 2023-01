Marseille : Jean-Claude Rogliano invité de l'association "Recherche sur l’Histoire des Familles Corses"

L’Association RHFC « Recherche sur l’Histoire des Familles Corses » propose une rencontre le

Lundi 23 janvier 2023 à 14 heures à la Maison de la Corse – 69, rue Sylvabelle – 13006 Marseille



Après la projection du film "Una Veghja ind’è u rataghju"-"Une veillée dans le séchoir à châtaignes" -

au cours de laquelle il nous aura entraîné son auditoire, Jean-Claude Rogliano invitera l'assistance à l’accompagner » De l’autre côté de la nuit »,là où fuletti et fate, streghe et lagramanti habitent nos

peurs, nos croyances et nos rêves, et où survivent encore,quelques mazzeri



A l’issue de cette rencontre, Jean-Claude Rogliano donnera,une séance de dédicaces.

On partagera, ensuite le traditionnel gâteau des Rois.



Inscription obligatoire :

rhfc.corsica@gmail.com ou 06 20 02 20 02

Non-adhérents : 5 €/personne