Marcati Paisani : le dernier rendez-vous de l'année ce 19 décembre à Ocana

L'année 2021 se termine le 19 décembre à Ocana (10h à 13h) pour pour les Marcati Paisani qui ont sillonnés le Celavu Prunelli tout au long de l'année accompagné du Secours Populaire et des Sintineddi di u Focu. "Malgré les contraintes sanitaires le bilan est plus que positif. Nous avons porter des animations au cœur de nos villages tout au long de l'année. Personne n'y croyait. Nous avons fédéré plus de 30 producteurs et artisans ,nous avons permis l'installation de jeunes. Notre association bien entendu continuera en 2022,avec le même état d'esprit et le soutien de l'ensemble des maires du Celavu Prunelli. Nous espérons proposer dés le début de l'année un calendrier complet des Marcati 2022 aux mairies syndicats d'initiatives camping..........pour donner plus de lisibilité à nos Marcati;En attendons à tous un grand MERCI e bone feste a saluta e a felicita."