Marana-Golo : Le Festival Da Caminu débute jeudi 4 août

L’édition 2022 du Festival Da Caminu* se déroulera du 4 au 28 août à Scolca, Volpajola et Barchetta. Au programme : Conférences, théâtres, concerts…



Programme

Jeudi 4 août

Scolca Spaziu A Capanna

21h00 : Jackez Orkeztra - Chanson française

Jeudi 11 août

Vulpaiola Spaziu Piazza a Ghjesa

21h00 : L'Azezi - Teatru - Cie U Teatrinu



Jeudi 18 août

Scolca Spaziu Piazza Culettu

21h00 : Cosmétique de l'ennemi – Teatru Art et Noces Troubles



Vendredi 26 août

Barchetta A fiumara

18h30 : Maro - Plasticienne Mostra

20h30 : Bastia Blue Band (Jazz)



Samedi 27 août

Vulpaiola Spaziu Piazza a Ghjesa

9h00 : Maro - Plasticienne Mostra

9h30 : Spassighjata/Randonnée : Vulpaiola - San Petru - Scolca

Scolca Spazlu San Mamillanu

10h00 : Cunferenza è Cuncertu accusticu avec Patrizia Gattaceca

Conférence : les grandes thématiques dans la chanson corse

12h30 : Spuntinu/Déjeuner

14h00 : Spassighjata/Randonnée - Scolca - Erbaghju - Vulpaiola

A Vulpaiola Spazlu Piazza a Ghjesa

15h00 : Attelli pè i zitelli - Art/savoirs-foires - traditionnels / Cirque de rue

A Vulpaiola Spazlu Capella San Cisariu

16h00 Cunferenza: Sébastien Celeri - Patrimoine et Bâti religieux

18h00 Messa di San Cisariu - Chantée par la Cunfraterna di a Santissima Nunziata



Dimanche 28 août

A Vulpaiola Spaziu Piazza a Ghjesa

9h00 - 19h00 : Ateliers pour les enfants Art/savoirs-foires traditionnels - Cirque de rue

9h00 - 19h00 : Marché des artisans et producteurs locaux

21h00 : Les Lettres de Toussainte Teatru - Cie U Teatrinu

A Vulpaiola Spaziu Casa Pietri

18h00 : Rencontre littéraire avec Marc Biancarelli et les auteurs de Omara Edizione



*Entrée gratuite