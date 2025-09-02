Le Gérontopôle di Corsica et Corse Maladie Neuro Évolutive, en partenariat avec la Collectivité de Corse, l’ARS Corse, l’Hôpital de Bastia-CMRR et la Ville de Bastia, organisent une conférence sur le thème "Maladie d’Alzheimer, quoi de neuf ?" le 19 septembre 2025 d e 14h à 17heures à l'Auditorium du Musée de Bastia
Entrée gratuite sur inscription obligatoire.
Pour vous inscrire : https://forms.office.com/r/9CwcjdddSz
-
Au programme ∞
Nouveaux traitements et marqueurs diagnostiques
Prévention et accompagnement
La Maison des Aidants
Le rôle des associations de familles
Échanges pratico-pratiques avec la salle
Cet événement s’adresse au grand public, aux professionnels de santé, assistants sociaux, aidants et toute personne concernée ou intéressée par les maladies neuro-évolutives.