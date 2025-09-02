CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Feli  : une chanson pour faire découvrir la Sant’Andria aux élèves corses 02/09/2025 Depuis Ajaccio, la CGT Énergie demande une hausse des salaires et une baisse des factures 02/09/2025 Bastia : les élèves de cinquième du collège Giraud retrouvent les salles de cours 02/09/2025 Rentrée scolaire : la tenue vestimentaire unique, expérimentée à Bonifacio, garde la cote 02/09/2025
Les brèves

"Maladie d’Alzheimer, quoi de neuf ?"  01/09/2025

Le Gérontopôle di Corsica et Corse Maladie Neuro Évolutive, en partenariat avec la Collectivité de Corse, l’ARS Corse, l’Hôpital de Bastia-CMRR et la Ville de Bastia, organisent une conférence sur le thème  "Maladie d’Alzheimer, quoi de neuf ?" le 19 septembre 2025 d e 14h à 17heures à l'Auditorium du Musée de Bastia
Entrée gratuite sur inscription obligatoire.
Pour vous inscrire : https://forms.office.com/r/9CwcjdddSz -

Au programme ∞
Nouveaux traitements et marqueurs diagnostiques
Prévention et accompagnement
La Maison des Aidants
Le rôle des associations de familles
Échanges pratico-pratiques avec la salle
Cet événement s’adresse au grand public, aux professionnels de santé, assistants sociaux, aidants et toute personne concernée ou intéressée par les maladies neuro-évolutives.

 


Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos