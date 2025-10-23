CorseNetInfos
Maison de la Corse : Le groupe Balagna en concert ce vendredi 24 octobre  23/10/2025

Maison de la Corse : Le groupe Balagna en concert ce vendredi 24 octobre
La maison de la Corse de Marseille organise ce vendredi 24 octobre à 19h en l’église St Laurent (Esplanade de la Tourette dans 2e arrondissement de Marseille à un récital du groupe Balagna. Balagna c’est un voyage au cœur de la Corse, de son histoire et bien entendu de sa musique. Le groupe propose une immersion complète dans la vie des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette terre. On y retrouve des morceaux savamment choisis parmi le répertoire traditionnel Corse qu’il soit polyphonique, profane, sacré, monodique ou encore instrumental.

