Magali Gozzi élue vice-présidente de⁦RetPS ⁩

Le communiqué





U Partitu di a Nazione Corsa était présent ce week-end aux Universités d'été de Régions et Peuples Solidaires, à Aix-les-Bains, organisées par le Mouvement Région Savoie, à travers une délégation composée de Magali Gozzi, Marilyne Santi et Lisandru Bizzari.



Nous félicitons chaleureusement les organisateurs, ainsi que l’ensemble des participants, pour la qualité de l'accueil et le très bon niveau des débats.



Nous prenons acte de l'élection de Francois Alfonsi à la présidence de Regions et Peuples Solidaires et félicitons l'ensemble des membres du nouveau bureau, dont Magali Gozzi, militante PNC, élue à ce titre vice-présidente.



Deux motions ont été présentées par le PNC, sur l'adaptation au changement climatique et l'amélioration des moyens de lutte contre les incendies.

Elles ont toutes deux été adoptées à l'unanimité.



À l'initiative des jeunes d'UnserLand, de l'UDB et du PNC, enfin, une déclaration pour l'autodétermination de nos peuples est venue concrétiser la création d'un réseau novateur au sein de R&ps, dans lequel Lisandru Bizzari porte la voix du PNC.