Machja Festival s'installe à Lisula pour la soirée

C’est aux îles de la Petra que le Machja Festival posera ses platines ce 13 juillet à partir de 23heures, pour débuter les festivités estivales. La mer et le sable remplaceront montagnes et maquis, c’est sur la plage de l’Île que le Machja Festival fera danser tout le monde. Au tour de la cité paoline d’être mise à l’honneur Île-Rousse que nous mettons à l’honneur; 3ème ville de Corse, est un archipel du nord ouest de l’île au patrimoine historique et naturel riche. C’est le site de la tour génoise du Scalu construite sur l’îlot de la Pietra qui deviendra notre terre d’accueil.

Au programme, Étienne de Crecy, Panteros666, Workerz, MR Cartboard.

Un événement organisé avec le soutien de la mairie d’Île-Rousse.

Le "Machja Festival" qui se déroule habituellement au mois d'août à Olmi è Cappella, cette Anne le 9 et 10, se délocalise côté mer le temps d’une nuit; "une nuit pour se mettre en jambes avant le festival"