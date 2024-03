Luri : Une conférence pour lutter contre la pollution plastique

Une conférence se tiendra à Luri le samedi 23 mars à 14h00, dans le cadre d'une mobilisation contre la pollution plastique menaçant notre littoral. Organisée dans la salle polyvalente de la commune, cet événement réunira des experts de Mare Vivu, dont Léa Bourglan, ingénieure de recherche spécialisée dans la pollution plastique, et Pierre-Ange Giudicelli, co-fondateur de l'association.

L'objectif de cette conférence est d'informer et de sensibiliser la communauté locale sur les dangers de la pollution plastique pour nos eaux et notre biodiversité marine. Elle sera également l'occasion de présenter des solutions concrètes pour lutter contre ce problème environnemental, avec le soutien du Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate.

La participation de la commune de Luri est à saluer, offrant ainsi une plateforme pour aborder ce sujet crucial. Cet événement promet d'être une opportunité pour tous ceux et celles désireux de s'engager dans la préservation de notre littoral.