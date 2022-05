Lumiu: grande collecte de déchets ce dimanche 22 mai



Grande collecte de déchets organisée par l'association I Sbuleca Mare en partenariat avec

l'amicale des pompiers de Calvi. Un objectif commun : participer à la protection de

l'environnement.

Rendez-vous ce dimanche 22 pour participer à cette opération de protection du littoral.

Le rendez-vous est donné à 10h au niveau de l'impasse au-dessus de la plage de l'algaghju (ou

"san ghjorghju"). Tourner à la pharmacie de Lumiu pour prendre la route de la mer en

direction de l'arinella, puis après la voie ferrée tourner à droite et poursuivre tout droit jusqu'à

l'impasse

Prévoir des gants et un petit sac à dos avec de l'eau et un pique-nique