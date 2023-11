Lumio : Concert “Una Voce pè i zitelli “ce dimanche



Dimanche 26 novembre 2023 à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Lumio L’association UNA VOCE PER I ZITELLI, qui soutient les actions auprès des mamans et papas solos et enfants en difficultés organise un grand évènement : une scène musicale ouverte pour soutenir les Soeurs du Rosier de l’annonciation du Couvent de Marcasso dans leurs oeuvres auprès des enfants en difficulté