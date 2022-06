Louis Garrel ouvrira le 28e Festival du Film de Lama

La 28e édition du Festival du Film de Lama aura lieu du 30 juillet au 5 août, en Haute-Corse.

Comme chaque année, c'est un festin d'avant-premières qui attend le public sous les étoiles de Balagne, trois écrans, dont un dévolu au jeune public, se dressant le soir en plein air dans le cadre enchanteur d'un nid d'aigle médiéval dominant la mer. Et dans la journée, des séances de documentaires seront proposées dans une salle climatisée.



Le festival s'ouvrira en présence de Louis Garrel, qui présentera son nouveau film : L’innocent (samedi 30 juillet).

L'acteur Alexis Manenti * accompagnera Dalva de Emmanuelle Nicot et Ange Leccia le documentaire Christophe... définitivement, qu'il a co-réalisé avec Dominique Gonzalez-Foerster (lundi 1er août).

Emmanuel Mouret est également attendu avec son dernier long métrage : Chronique d'une liaison passagère (mardi 2 août).

Lola Quivoron, sa réalisatrice, et Antonia Buresi, actrice et co-scénariste du film, seront à Lama pour la projection de Rodéo (mercredi 3 août), l'actrice Ji-Min Park pour celle de Retour à Séoul de Davy Chou (jeudi 4 août).

En clôture du festival, Céline Devaux présentera son premier long métrage Tout le monde aime Jeanne, notamment interprété par Blanche Gardin et Laurent Lafitte (vendredi 5 août).



Seront également projetés en avant-première :

Sans filtre (Triangle of Sadness), de Ruben Östlund - Palme d’or Cannes 2022, La Jauria de Andrès Ramirez Pulido, R.M.N. de Cristian Mungiu, Nos soleils (Alcarràs), de Carla Simón - Ours d'or de la dernière Berlinale.