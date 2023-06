Livres : Muvronu, le roi du maquis corse

Découvrez l'histoire de l'âne Muvronu qui s'enfuit de chez lui pour montrer que ses amis et lui n'étaient pas des "bons à rien". Elle est narrée par Francette Orsoni et mise en images par Mary-Gaël Tramon



Alors qu'il a durement travaillé toute sa vie, Muvronu entend son maître décréter qu'il n'est plus bon à rien. L'âne décide alors de partir.

Sur le chemin il fait connaissance d'un chien, d'un chat et d'un coq qui, eux aussi, semblent devenus inutiles pour leur maître.



Les quatre compères font route ensemble à travers le maquis corse. Ils arrivent alors à une casetta où ils pourront passer la nuit. Mais celle-ci n'est autre que le repaire de quatre brigands. Les animaux parviennent à leur faire peur et à les chasser.

Pas si bons à rien que ça finalement les quatre compères.





Flammarion Jeunesse

Parution : 14/06/2023

Pages : 32

Prix : 9,50 €