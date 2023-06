LiuslaCineMusica fête la musique

" Comme chaque année, CineMusica s'associe à la fête de la musique, cet évènement populaire qui contribue à fédérer toutes les musiques et tous les publics. Nous vous attendons au Fogata du 21 au 24 juin pour partager devant un écran ou autour de musiciens de beaux moments festifs pleins d'enthousiasme et d'émotions.



Le jour de la fête de la musique sera l'occasion rêvée de chanter et de danser sur "Grease", film que vous avez été nombreux à nous réclamer. Puis, au cours de ces 4 jours nous vous offrirons l'occasion de voir ou revoir "Autour de minuit", un des chefs-d'œuvre de Bertrand Tavernier, de découvrir une version inédite de "Carmen® signée Benjamin Millepied, de vous émouvoir sur la danse avec "Dancing Pina", et de vibrer au son du rhythm 'n' blues avec les "Blues Brothers". Vous pourrez voyager en musique avec Emmanuelle Marini lors de son ciné-concert "Le piano fait son cinéma" et rencontrerez Olivier Ducastel qui viendra, à l'occasion de sa ressortie, présenter son film Jeanne et le garçon formi-dable*, splendide histoire d'amour au temps du sida, colorée, fluide, portée par d'excellents acteurs:



Virginie Ledoyen, dont la beauté sensuelle irradie le film, Mathieu Demy et Jacques Bonnafé, Valérie Bonneton... Et, en avant-première, "Vers un Avenir Radieux", le dernier film de Nanni Moretti, ovationné au dernier Festival de Cannes et coup de cœur de CinéMusica.



Comme toujours les enfants ne seront pas oubliés avec « La princesse et la grenouille » qui les emportera à la Nouvelle-Orléans.



Et en bonus, comme annoncé lors du festival de Cannes, le Fogata inaugurera ses séances « Art et Essai » avec le film "Il boemo", présenté dans le cadre de "CineMusica fête la musique", le mardi 27 juin. Il Boemo est un film tchèco-slovaquo-italien réalisé par Petr Václav. Il retrace la vie et la carrière de Josef Myslivecek, l'un des compositeurs les plus acclamés dans l'Italie du XVIllème siècle que Mozart admirait.



Au plaisir de tous vous accueillir au Fogata pour fêter ensemble LA MUSIQUE et .... LE CINEMA".



Le programme



MERCREDI 21



21H



Avec Melissa Barrera, Paul Mescal



Le chorégraphe Benjamin Millepied livre une adaptation très personnelle de la nouvelle de Prosper Méri-mée et il réussit à célébrer la musique et la danse en nous offrant de vrais moments de grâce.



JEUDI 22



DANCING PINA



18H



Documentaire de Florian Heinzen-Ziob - France - 2023 - 1h52 - VOSTF



Au Semperoper en Allemagne et à l'École des Sables près de Dakar, de jeunes danseurs, guidés par d'an ciens membres du Tanztheater de Pina Bausch, revisitent ses chorégraphies légendaires.



AUTOUR DE MINUIT



21H



Version restaurée



Film musical de Bertrand Tavernier - France - 1986 - 2h13 - VOSTF



Avec François Cluzet, Dexter Gordon



Le film de Bertrand Tavernier est une véritable déclaration d'amour au Jazz et propose un voyage inoubliable de Paris à New-York dans les années 50, où la partition d'Herbie Hancock, oscar de la meilleur musique, résonne en nous encore longtemps après la projection.









VENDREDI 23



CINÉ-CONCERT



18H30



LE PIANO FAIT SON CINÉMA



La pianiste Emmanuelle Mariini vous convie à un voyage musical à mi-chemin entre concert et spectace.



Dans ce concept original, oeuvres pianistiques, textes, images, vidéos et invités virtuels se mêlent et divers univers artistiques (musiques de film, comédies musicales, classique, jazz, traditionnel, ...) s'entrecroisent.



Apéritif en musique avec Oswaldo Giacomellli à la guitare



VERS UN AVENIR RADIEUX



Avant-première



21H



Comédie dramatique de Nanni Moretti - Italie - 2023 - 1h36 - VOSTF



Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando Giovanni, cinéaste italien renommé, s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui I Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.



SAMEDI 24



LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE 15H30



THE BLUES BROTHERS



17H30



Comédie de John Landis - USA - 1980 - 2h29 - VOSTF



Avec John Belushi, Dan Aykroyd, Carrie Fisher



Un classique intemporel dans lequel on croise le chemin des plus grands artistes de rythm'n'blues de l'époque : Aretha Franklin, James Brow, Ray Charles, John Lee Hooker, Cab Calloway...



JEANNE ET LE GARÇON FORMIDABLE



21H



Version restaurée



En présence du co-réalisateur Olivier Ducastel



Comédie musicale d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau - USA - 1998 - 1h34



Avec Virginie Ledoyen, Mathieu Demy, Valérie Bonneton, Jacques Bonnafé Jeanne, réceptionniste dans une agence de voyage, collectionne les amants. Un jour elle tombe sur Olivier dans le métro et c'est le coup de foudre. Mais leur amour se retrouve assombri par le grand mal de la décennie: le sida.



MARDI 26



Ouverture des séances art et essai du Fogata



IL BOEMO



20H30



Drame historique et musical de Petr Vaclav - Rep. Tchèque, Slovaquie, Italie - 2023 - 2h22



Servi par une sublime reconstitution historique, Il Boemo retrace la vie du compositeur génial et extrava gant Josef Myslivecek, admiré par Mozart lui-même.