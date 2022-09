Linguizetta : des ateliers de découverte des arts du cirque pour les enfants de 7 à 12 ans

La mairie de Linguizzetta et le centre culturel Anima proposent des rendez-vous de découverte et de pratique des arts du cirque, animés par Olivia Remiti et Harold Castelliti de la compagnie ajaccienne Créacirque.

Les quatre grandes disciplines des arts du cirque y seront abordées : acrobaties, jongleries, équilibre sur objets, aériens, le tout accompagné d'échauffements ludiques et de jeu clownesques, avec la perspective de la réalisation d’un spectacle final grandiose en juin !

Les quatre premiers ateliers seront accessibles à l’unité pour tous les enfants de 7 à 12 ans intéressés. À partir de février, l’inscription se fera jusqu’au spectacle de juin.

Premier rendez-vous le mercredi 18 septembre, inscrivez-vous !

Lieu :

salle polyvalente de Bravone.

Dates :

- ateliers de découverte les dimanches 18 septembre, 9 octobre et 6 novembre et 22 janvier.

- ateliers de création et de réalisation du spectacle : 5 jours de stage du 27 février au 3 mars, répétitions les dimanche 2 avril et 14 mai, générale du spectacle le samedi 24 juin, représentation publique dimanche 25 juin.

Horaires :

10h-12h et 14h-16h.

Tarifs :

25€ par séance pour les quatre premiers ateliers, 90€ pour le reste des cours de février à juin.

Renseignements - Inscriptions :

- Centre culturel Anima, téléphone : 04.95.56.26.67, courriel :