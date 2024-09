Ce samedi 14 septembre à 14h30, Marie-Paule Sénié donnera une conférence intitulée « La route des îles et son impact sur l’espace corso-sarde (XIII-XIVe siècles) ». L'événement se tiendraau musée de l’Alta Rocca à Levie et explorera les connexions historiques entre la Corse et l'Aragon.