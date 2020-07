Les vacances de la Maison de Quartier des Cannes

Cette année pour les vacances de juillet, la maison de quartier des Cannes a proposé un panel d’activités aux enfants et adolescents mais aussi deux séjours familles au camping le Sagone Ressort pour récompenser l’implication de nos adhérents tout au long de l’année.





Chaque matin, un accompagnement scolaire a été prévu de 9h30 à 11h30 pour les primaires afin de les aider dans les devoirs quotidiens. Pour les activités, elles ont été répartis soit en journée complète, soit en demi-journée.





Les enfants et adolescents ont pu participer aux actions suivantes :





- kayak, voile, escalade, équitation, yoga, paillotte Andréa, cinéma, tai-chi, danse primitive, hip-hop, plongée sous-marine, accrobranche, Gioia di Natura, séjours au camping Sagone Ressort.





Nous souhaitons mettre en avant trois activités phares de ce mois de juillet :





1 ère activité : Baptême de plongée sous-marine :





En partenariat avec le contrat de Ville et le club de plongée E Ragnone, 12 enfants ainsi que 2 animateurs de la structure on put bénéficier d’un baptême de plongée à la plage du Trottel, les enfants ont été mis par groupes de 3 avec un animateur plongé encadrant pour chaque participant. Dans un premier temps, les règles de sécurité ont été expliqués avec les gestes de sécurité sous l’eau, ensuite les enfants ont été équipés avant de débuter l’activité. Le baptême dur 20 minutes par groupes, à la fin de la séance un diplôme a été délivré à chacun des participants.





2ème activité : Gioa di a Natura :

En partenariat avec le contrat de Ville, 6 enfants ainsi que 2 animateurs de la structure se sont rendus sur le site de Gioia di Natura pour profiter de l’espace structures d’accrobranche filet en plein air. Les enfants ont aussi pu visiter le potager du site et le parc d’animaux (âne, chèvres naines) ils ont pu donner à manger aux animaux et passer un moment convivial en plein air.



3ème activité : Séjour au Sagone Resort (camping 4 étoiles)



Pour la deuxième année consécutive, la Maison de Quartier des Cannes a offert un séjour de 3 jours/2 nuits à 24 enfants et 5 familles avec toute l’équipe d’animation du 19 au 21 juillet 2020. Chaque matin un accompagnement scolaire a été proposé durant 1h afin de continuer le projet « vacances apprentissage » avant de profiter pleinement de toutes les activités de loisirs et de détente du camping (piscine, jeux aquatiques, jeux de plein-air, spectacles et animations etc…). Ce séjour permet de récompenser l’implication de chacun tout au long de l’année dans la vie de la structure, mais aussi de permettre des moments privilégiés entre les familles et l’équipe d’animation dans un temps de plaisir et de convivialité. Un second séjour sera organisé du 28 au 30 juillet avec 24 enfants et 6 familles sur le même principe.