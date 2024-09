Les nouvelles orientations de l'enseignement catholique de Corse dévoilées le 26 septembre à Ajaccio



L’Enseignement Catholique de Corse présentera ses nouvelles orientations pour l’année scolaire 2024-2025 lle jeudi 26 septembre 2024, au Palais des Congrès d’Ajaccio. Cet événement réunira de nombreux acteurs du milieu éducatif pour réfléchir et échanger sur l’avenir de l’éducation catholique dans la région.



Le jeudi 26 septembre 2024, à partir de 10h, le Palais des Congrès d'Ajaccio accueillera un événement majeur pour l'enseignement catholique en Corse : les Orientations Diocésaines de l’Enseignement Catholique de Corse. Organisé par l'Enseignement Catholique de Corse, ce rendez-vous a pour objectif de présenter les nouvelles orientations qui guideront l’année scolaire à venir. Il s'agit d'une opportunité unique pour les éducateurs, responsables diocésains et autres acteurs du secteur éducatif de se rassembler, échanger et réfléchir collectivement aux défis de l’éducation catholique.

Les discussions porteront sur les valeurs fondamentales qui sous-tendent l'enseignement catholique, tout en abordant des sujets actuels tels que l’accompagnement spirituel et pédagogique des élèves, ainsi que les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les établissements catholiques en Corse.

Les enseignants, directeurs d'établissements, responsables éducatifs et parents d'élèves sont attendus pour cet événement, qui se veut également un moment de partage avec toutes les personnes intéressées par l’éducation catholique dans la région. Il s'agira d’un dialogue ouvert et constructif, visant à tracer des pistes pour un enseignement en phase avec les réalités contemporaines tout en respectant l’héritage spirituel.