"Les mères veilleuses" : le nouveau film documentaire de Vanessa Gauthier présenté en Corse

Une date : le jeudi 09 juin 2022, trois cinémas, trois villes :

L'Ellipse à Ajaccio à 18h30

Le Régent à Bastia à 18h30

Le Galaxy à Lecci à 19h00



L'association Les Diabétiques de Corse - AFD20 invitent le public à échanger après la séance

L'Association Les Diabétiques de Corse organise la projection du film "Les Mères Veilleuses" de Vanessa Gauthier, avec les comédiennes Avela et Rebecca pour sensibiliser le grand public au diabète."La maternité bouleverse nos certitudes et nos attentes, ébranle le quotidien et nous révèle. C'est d'autant plus vrai lorsque la maladie vient frapper à notre porte. Comment fait-on face à l'inacceptable ? Dans un voyage poétique et dans le documentaire, nous suivons le cheminement d'Avela et Rébecca pendant six années. Leur point commun : chacune a un enfant atteint de diabète de type 1. Portrait intimiste de femmes libres et engagées, « Les Mères Veilleuses » offre une réflexion sur la parentalité et porte un regard plein de tendresse sur une relation forcément complexe, celle qui unit une mère à son enfant. Avec un intrus dans l'équation : la maladie."