Le réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio, attaché à transmettre l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, commémore les 80 ans de la libération de la Corse via des expositions, conférences, ateliers, projection. Le réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio propose des documents thématiques sur la libération de la Corse et généralement sur la 2ème guerre mondiale.





La médiathèque St Jean

• Vendredi 29 septembre 2023 : Conférence avec Raphael Lahlou (historien et journaliste) : « Vie et action de Danielle Casanova »

Heure : 18h00. Entrée libre/tout public



La médiathèque des Cannes

Exposition Adulte « 1943-2023 Les 80 ans de la Libération de la Corse » (A compter du 05 septembre au 30 septembre)

Exposition Jeunesse numérique « LES 80 ANS DE LA LIBERATION DE LA CORSE » (A compter du 05 septembre au 30 septembre)

• Samedi 16 septembre 2023 : Conférence avec Raphael Lahlou (historien et journaliste) : « La Libération de la Corse (1943) »

Heure : 10h30. Entrée libre/tout public

• Samedi 23 septembre 2023 : Projection documentaire « Libérées… et après… ? » : Cinq femmes corses, qui avaient entre seize et vingt ans pendant la guerre, témoignent de leur engagement dans la Résistance, sur l'île alors occupée par les Italiens. Le film questionne leur vie d’après-guerre où elles militeront dans des mouvements de libération de la femme.

Heure : 14h00 Âge : tout public/entrée libre



La médiathèque des jardins de l’Empereur

Exposition Jeunesse « LES 80 ANS DE LA LIBERATION DE LA CORSE » (A compter du 05 septembre au 30 septembre)

• Vendredi 22 septembre 2023 : Conférence avec Isaline Almaric-Choury présidente de l'association des "Amis de Maurice Choury- Histoire et Mémoire", vice-présidente de l’Association des "Amis de Danielle Casanova-Histoire et Mémoire", secrétaire générale de la délégation corse de la "Fondation pour la Mémoire de la Déportation" : « Analyse de la spécificité de la résistance en Corse »