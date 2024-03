Depuis 2021, l'engagement de Racines de Ciel pour l'enseignement artistique et culturel se matérialise à travers la mise en place d'ateliers d'écriture et l'accueil de professionnels du livre dans les classes préparatoires.Pour la première fois cette année, le Palais Fesch à Ajaccio accueille des élèves des collèges et lycées Fesch et Laetitia pour des masterclass dédiées à la PRESSE, aux MÉDIAS & à l'HISTOIRE DE L'ART, également ouvertes au public sur inscription.Les masterclass à ne pas manquer : Renaud Dély partage son expérience journalistique le mercredi 20 mars à 10h30, destiné aux lycées, tandis que Jean de Loisy explore l'histoire de l'art le vendredi 22 mars à 10h30 pour les lycées et à 14h30 pour les collèges, avec médiation assurée respectivement par Marie Pieronne, Marie-Laure Paoli et Anaïs Marchione. Jean de Loisy, figure éminente du monde de l'art, proposera une exploration captivante de l'histoire artistique. Conservateur et commissaire d'expositions renommé, il offrira un regard unique sur l'art et ses contextes.Les inscriptions sont ouvertes via l'adresse e-mail : lesamisderacinesdeciel@gmail.com