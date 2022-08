Les maires de Haute-Corse rendent hommage à Jacques Santelli

Dans un communiqué Ange-Pierre Vivoni, maire de Sisco et président de l'association des maires de Haute-Corse s'exprime après le décès de Jacques Santelli, ancien conseiller général et maire de Zilia

"Les maires, les présidents d’EPCI du département et moi-même avons appris avec une immense tristesse le décès de Jacques Santelli qui fut durant 47 ans maire de Zilia puis aussi conseiller général du canton de Calenzana et Président du Syndicat d’Electrification de la Balagne. C’est un grand homme aux valeurs rurales et ancestrales de la Corse qui nous quitte laissant derrière lui de nombreuses réalisations au service des habitants de Zilia qu’il aimait tant.

Nous témoignons notre soutien amical le plus profond et nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants dont Elisabeth qui fut conseillère départementale du canton de Calvi-Balagne, à ses petits-enfants et son arrière-petit-fils."