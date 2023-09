Venez découvrir les disciplines sportives praticables sur la commune, rencontrez les clubs et associations, essayez les différentes disciplines et assistez à des démonstrations de professionnels à l'occasion de la FÊTE DU SPORT, le samedi 9 septembre de 14h à 19h au complexe sportif Simon Neri.



La clôture de la journée sera assurée par la championne du monde en titre de taekwondo des -67kg et son acolyte qui a déjà fait plusieurs podiums au championnat d'Europe, pour une démonstration de frappe sur cible et combat.