Les énergies renouvelables en tribune à la Chambre des territoires de Corse à Bastia

Ce vendredi 17 juin dans la salle des délibérations de la Chambre des territoires de Corse à Bastia se déroulera la 13ème tribune des chercheurs en énergies renouvelables. Cette manifestation, ouverte au public, est organisée par la société des sciences naturelles et historiques de la Corse et l’Université de Corse.



Le programme

Matin

09 h 30 : Accueil

09 h 45 : Allocutions d’ouverture par le Président de l’Université de Corse et par le Président de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse.

Modérateur Francis Beretti

10h00 - 10h30 : Présentation du projet structurant de recherche « Énergies renouvelables par le professeur Christian Cristofari.

10h30 - 11h00 : Enjeux des micro-réseaux dans les systèmes électriques insulaires ( Ghjuvan Antone Faggianelli)

11h00 -11h15 : Pause

11h15 - 11h45 : Dimensionnement de micro-réseaux hybrides intégrant des énergies renouvelables ( Jean-Laurent Duchaud)

11h45 - 12h15 : Développement de stratégies de gestion de l’énergie dans un micro-réseau ( Sarah Ouedraogo)

Après midi

Modérateur : Christian Cristofari

13h30 - 14h00 : Implémentation d’un système de gestion de la puissance dans un micro-réseau intelligent multi stockages ( Fabien Bouisset).

14h00 - 14h30 : Développement d’une chaîne logistique d’hydrogène en Corse ( Tchougoune Moustapha) .

14h30 – 14h45 : Pause

14h45 - 15h15 : Intégration du vecteur hydrogène au sein d’un système énergétique ( Maude Chin Choi).

15h15 - 15h45 : Electricité pour un village isolé grâce à la combinaison du soleil et de l’eau (Nathan Guignard)

16h00 : Fin des travaux