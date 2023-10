Les écoliers corses expriment leur solidarité avec l'Ukraine

Au mois de juin dernier, les élèves des écoles privées de l'enseignement catholique en Corse ont participé à un projet artistique spécial intitulé "La Paix pour l'Ukraine." Les enfants ont créé des dessins inspirants pour exprimer leur soutien à l'Ukraine, dans l'espoir de répandre un message de paix et de solidarité.

Afin de concrétiser cette solidarité, l'Association Solidarité Corse/Ukraine a organisé une visite spéciale début octobre. Mme Nataliya Ghobta, présidente de l'association Solidarité Corse/Ukraine, s'est rendue sur place pour partager cet élan de solidarité avec les écoliers ukrainiens, les orphelinats, et les patients dans les hôpitaux. Lors de cette visite, elle a remis les dessins réalisés par les écoliers corses ainsi que deux fresques créées pour cette occasion. Ces moments ont été empreints d'émotion et de chaleur humaine.

L'Association Solidarité Corse/Ukraine prépare actuellement une nouvelle initiative de solidarité appelée "Ensemble pour Noël" en faveur des enfants ukrainiens. Ils continuent à solliciter le soutien de tous pour leurs efforts humanitaires. Si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez faire des dons à l'association Solidarité Corse/Ukraine pour soutenir leurs actions en faveur de l'Ukraine.