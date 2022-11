Les coachs professionnels de Corse se fédèrent





Les coachs exerçant en Corse de façon professionnelle sont une dizaine environ. Plusieurs d’entre eux ont décidé de se fédérer au sein du tout nouveau pôle EMCC-Corse, émanation d’une des plus importantes fédérations de coaching en France.

L’EMCC (European Mentoring and Coaching Council) regroupe en France près de 1 500 coachs, ingénieurs en mentorat et superviseurs. Elle leur apporte un cadre juridique et déontologique garantissant le professionnalisme de ses adhérents.

Depuis plusieurs années maintenant, cette activité est représentée en Corse par des professionnels qui ont décidé de se mutualiser au moment où la demande en coaching professionnel et personnel s’accroit de façon importante. Ce regroupement permet à ces praticiennes et praticiens indépendants de certifier aux yeux des entreprises ou particuliers intéressés :



- Leur formation (RNCP)

- Le cadre juridique de leurs interventions

- Des règles déontologiques claires



Ils souhaitent ainsi se positionner en interlocuteurs locaux fiables et professionnels pour les entreprises insulaires. Ils font valoir en effet l’intérêt de faire appel à des coachs alliant une pratique maîtrisée à une connaissance étroite de l’écosystème corse.



Qu’est-ce que le coaching ?



Le coaching permet à une personne, ou à une équipe, d’être accompagnée dans l’atteinte d’objectifs (s), ou/et de dépasser les obstacles rencontrés dans le cadre professionnel ou personnel.

Alors qu’une thérapie a pour objet d’explorer le passé pour comprendre et « soigner » le présent, le coaching lui se focalise sur le présent (en le clarifiant) et le futur (en l’imaginant et le déterminant en partie). Le principe du coaching est donc de définir un objectif précis ainsi que les moyens de l’atteindre, pas après pas. Les 2 approches ne sont donc pas contradictoires, elles peuvent donc être complémentaires.