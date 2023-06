Les Troisièmes Journées historiographiques de Corse ce 1er juillet à Pitrusedda

La Collectivité de Corse - Animation du réseau des médiathèques territoriales, présente les Troisièmes journées historiographiques corses : le roman de l’histoire. Ces journées se dérouleront samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet 2023 à la salle des fêtes de Pitrusedda, à partir de 10h30. Au programme, tables rondes et échanges riches avec différents historiens spécialisés et personnalités de renoms passionnés par l’histoire de la Corse. Ces rencontres ont vocation à être un espace de partage et de réflexion sur la façon dont les historiens travaillent sur l’histoire de la Corse.