Les Nuits Med lance son appel à film

Le festival de courts métrages itinérants Les Nuits Med posera, à nouveau, ses valises à Bastia, du 22 au 25 juin prochain pour sa 17e édition et le cœur de sa manifestation : la compétition Méditerranéenne et celle des Premiers films. Pour postuler, c'est simple, il suffit de se rendre sur le site et de répondre à l'appel à films. Au-delà de ces deux sélections compétitives, Les Nuits Med propose également un panorama dédié aux films insulaires et méditerranéens.En 2023, le Grand Prix Nuits Med, doté de 1500 € par la Collectivité de Corse a été attribué au film libanais « The sun sets on Beiruth » réalisé par Daniela Stephan tandis que celui du premier film (500 € de dotation) est revenu à « Je veux déguster » de Léo-Antonin Lutinier. Chaque année, Isabelle Gibbal-Hardy, directrice du cinéma Le Grand Action à Paris remet également un prix spécial accompagné d'une semaine de projection dans son établissement. Autant de bonnes raisons d'envoyer son film.