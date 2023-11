Ce mois-ci, dans le cadre de la semaine de la parentalité Ingranda Be in Corsica, organisée par la Collectivité de Corse, l’Operata, l'espace socioculturel du CPIE A Rinascita, vous propose le film Les Enfants de Timplebach, ce mercredi 8 novembre à 16h30 au Cinéma l’Alba à Corte.



La séance, gratuite et ouverte à tous, sera suivie d'un temps d'échange avec les membres du REAAP Centru di Corsica sur les thématiques abordées dans le film :



- L'épuisement parental



- Les ressources et compétences des enfants



- Le besoin d'un cadre sécurisant pour bien grandir



Soutenus par la CAF de Haute-Corse, la MSA de Corse et la Collectivité de Corse et en partenariat avec les acteurs locaux du REAAP Centru di Corsica, les Ciné-Parents ont pour objectifs de :



➡ Proposer des moments de détente et d'échanges pour et entre les (futurs) parents, grands-parents, professionnels de l'enfance, étudiants, etc....



➡ D'aborder en toute confiance et bienveillance des thématiques ou sujets liés à la parentalité et l'éducation



➡ Connaitre les structures et dispositifs qui existent sur le territoire en rencontrant les bénévoles et salariés qui y travaillent



C'est gratuit, les enfants et bébés sont les bienvenus (table à manger mise à disposition, son atténué, possibilité d'installer les cosy sur les fauteuils, etc.).