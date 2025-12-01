CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 L’Agefiph s’installe en Corse pour ouvrir une nouvelle page de l’inclusion dans le monde du travail 29/10/2025 Le Baromètre vélo 2025 souligne les progrès d’Ajaccio mais confirme le retard corse 29/10/2025 À Peri, Géraldine Gavarini nous ouvre les portes de sa bergerie "Capra" au coeur de l'automne 29/10/2025
Les brèves

Les Ciné-Parents : "Demain tout commence" au cinéma L'alba à Corte  29/10/2025

Dans le cadre du projet Famille de l'Operata et du REAAP Centru di Corsica, pour la 3ème édition des Ciné-Parents, le CPIE A Rinascita vous donne rendez-vous dimanche 16 novembre à 14h30 au cinéma L'alba à Corte pour la projection du film "Demain tout commence" avec Omar Sy, Gloria Colston et Clémence Poésy.
Sorti en 2016, ce film raconte l'histoire de Samuel, insouciant et libre, qui voit sa vie bouleversée quand une ex lui confie son bébé. Parti à Londres pour retrouver la mère, il échoue. Huit ans plus tard, alors qu’il est fusionnel avec Gloria, celle-ci revient pour la reprendre.
Nous vous proposerons ensuite un temps d'échange sur la paternité imprévue et l’amour inconditionnel, en montrant comment un homme immature apprend à devenir père et à se reconstruire à travers sa fille.
Gratuit et ouvert à tous
Pour plus d'information : 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centre.fr

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos