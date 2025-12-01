Dans le cadre du projet Famille de l'Operata et du REAAP Centru di Corsica, pour la 3ème édition des Ciné-Parents, le CPIE A Rinascita vous donne rendez-vous d
imanche 16 novembre à 14h30 au cinéma L'alba à Corte pour la projection du film "Demain tout commence
" avec Omar Sy, Gloria Colston et Clémence Poésy.
Sorti en 2016, ce film raconte l'histoire de Samuel, insouciant et libre, qui voit sa vie bouleversée quand une ex lui confie son bébé. Parti à Londres pour retrouver la mère, il échoue. Huit ans plus tard, alors qu’il est fusionnel avec Gloria, celle-ci revient pour la reprendre.
Nous vous proposerons ensuite un temps d'échange sur la paternité imprévue et l’amour inconditionnel, en montrant comment un homme immature apprend à devenir père et à se reconstruire à travers sa fille.
Gratuit et ouvert à tous
Pour plus d'information : 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centre.fr