Le soutien d'Écologia Sulidaria aux agriculteurs et éleveurs corses





Dans un contexte de crise agricole préoccupante, l'association Ecologia Sulidaria exprime son soutien solidaire envers les agriculteurs et éleveurs corses, durement touchés dans leur quotidien par les défis climatiques et économiques.



La crise actuelle témoigne des conséquences dévastatrices d'une orientation agricole basée sur des modèles productivistes désuets, plongeant les travailleurs de la terre dans une situation financière précaire et les confrontant à des conditions climatiques de plus en plus difficiles.



Face à l'urgence de la situation, les acteurs agricoles unissent leurs voix pour dénoncer l'épuisement de leurs ressources et la nécessité d'une transformation écologique profonde du secteur. Cette transition suppose une rémunération équitable du travail agricole, une réorientation des productions vers des circuits de consommation directs et une protection renforcée des marchés locaux.



L'agriculture corse, forte de son histoire et de ses traditions, dispose des atouts nécessaires pour embrasser l'agroécologie et réduire l'artificialisation des exploitations. Cependant, cela requiert un soutien politique et financier adéquat pour accompagner cette transition vers des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.



Ecologia Sulidaria dénonce également les discours culpabilisants qui tentent d'opposer les agriculteurs aux écologistes, soulignant la responsabilité des politiques agricoles et des lobbies industriels dans la crise actuelle.



En conclusion, l'association appelle à un projet collectif visant à garantir une rémunération juste pour les agriculteurs et à soutenir la mise en place de pratiques durables, essentielles pour assurer la souveraineté alimentaire de la Corse.