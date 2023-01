Le programme du dimanche 8 janvier au cinéma l’Excelsior d’Abbazia

Rina Sherman. 1h23. France. Documentaire.Durant plus de 6 ans Rina Sherman a tourné sa caméra vers les habitants de Palneca, sur les traces du passé, guidée par Abel Gény, originaire du village, et co-auteur de ce documentaire.Comment c’était la vie d’autrefois à Palneca, ce village en haut de la vallée du Taravo, au cœur du parc naturel régional de Corse ? Pour répondre à cette question, Rina Sherman et Abel Gény ont retrouvé les anciens, à Paris, à Ajaccio, à Palneca et des villages environnants.Chacun d’entre eux, à sa façon, relate les joies et les épreuves de leur enfance, le village, la plage, la plaine, leurs familles, les codes, les interdits, les vendettas, le travail, la cuisine, les récoltes, la politique, la culture, la coloniale, l’exode, la transhumance vers la plage…Le film est présenté enRina Sherman est écrivain, cinéaste, et photographe. Elle a étudié l'anthropographie visuelle avec Jean Rouch, directeur de sa thèse de doctorat soutenue avec distinction à la Sorbonne en 1989.Lauréate du prix Médicis Hors les Murs Villa et de la bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères.Elle a réalisé une étude de terrain de sept ans en Namibie et en Angola. Des films, enregistrements sonores et photographies issus du terrain, elle a produit films, livres, expositions multimédia et collections photographiques. Cette partie de son fonds d'archives est conservée à la Bibliothèque nationale de France, qui lui a consacré une exposition en 2015.Son œuvre comprend une collection de ciné-portraits, une collection, « Témoins de notre temps », un travail sur la danse en Afrique, des films d'art et une récente collection de slow cinema sous forme de tableaux vivants, « Villes & Ailleurs ». Elle a publié des livres dans différentes langues, un roman en afrikaans, une réécriture fictive de sa thèse de doctorat, une contre-enquête sur la mort du grand reporter Didier Contant, un récit de ses sept années de vie avec une famille Omuhimba en Namibie.En 2018, une rétrospective de ses films a eu lieu au Musée du Quai Branly, avec deux programmes, « La vie dans la ville » et « Les années Ovahimba ».Elle est également conférencière et enseignante.Ses projets ont reçu le soutien de divers ministères et du le Centre national du cinéma en France, de diverses ambassades de l’EU (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne), de la Fondation Ford, et de nombreux mécènes privés.Ses œuvres figurent dans les collections de bibliothèques universitaires et publiques et de musées aux États-Unis et en Europe.