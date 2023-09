Le programme de rentrée de l'association Recherche sur l'Histoire des Familles Corses à Marseille

L’ASSOCIATION DE GENEALOGIE ‘’RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES ‘’ (R.H.F.C) reprend ses activités à la Maison de la Corse 69, rue Sylvabelle – Marseille 13006



PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE 2023



Jeudi 7 septembre



14h30 – 17h00 Permanence

15h00 - Atelier : comment faire ses recherches dans les fonds de la

RHFC



Jeudi 14 septembre



14h30 – 17h00 Permanence

15h00 – Atelier d’initiation au logiciel de généalogie HEREDIS



Jeudi 21 septembre



14h30 – 17h00 Permanence

15h00 – Atelier : autres sources de recherches généalogiques : la

justice, la marine, les notaires, etc ..



Jeudi 28 septembre



Accueil au Village Corse de la Foire de Marseille



CONTACT POUR TOUTE INFORMATION : – rhfc.corsica@gmail.com

06 20 02 20 02 – site web : genealogie-rhfc.fr



Info ++

L’association RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES (RHFC) tient sa permanence tous les

jeudis de 14h30 à 17h à la Maison de la Corse.

Depuis plus de 20 ans, elle a accumulé des fonds importants. Registres paroissiaux et d’état civil, de

notaires, registres de la justice, de la marine, etc … Plus de 900 000 vues sont mises à la disposition

des chercheurs qui peuvent les consulter sur place, ainsi qu’une base de données sur le site de la

RHFC : genealogie-rhfc.fr

Un site « RHFC Facebook » permet aussi d’être informé, de suivre la vie de l’association et d’y

participer.

Des ateliers de formation à la recherche, aux logiciels de généalogie, des aides à la lecture d’actes

anciens sont également proposés, et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, des réunions en Visio

sont également prévues.

La cotisation annuelle du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024 est de 25 €. (Année exceptionnelle)

Pour tout renseignement : rhfc.corsica@gmail.com ou par téléphone 06 20 02 20 02