Le programme de la Maison de la Corse de Marseille du mois de février

Samedi 1er février 2020 à 15 heures à la Maison de la Corse : conférence / débat sur le collectif "A MAFFIA NÒ A VITE IÈ" (la mafia non le vie oui) par l'un de ses cofondateurs Leo Battesti, Les échanges seront suivis d'un apéritif dînatoire avec nos produits du terroir.. Entrée gratuite.

Jeudi 6 février 2020 à 18 heures à la Maison de la Corse: conférence / débat de Monsieur Jean-Pierre CASTELLANI, agrégé d'espagnol, professeur émérite des universités sur le thème : "La diaspora corse, historique et avenir". Entrée gratuite.

- Jeudi 6 février 2020 à 19 heures à la Maison des Arts de CABRIES : conférence de monsieur Michel VERGE-FRANCESCHI,professeur émérite des Universités en histoire, sur "Les CIPRIANI et la Seigneurie de Cabriès" et "NOSTRADAMUS, médecin juif, astrologue et prophète ?". Entrée gratuite.

Vendredi 7 février 2020 à partir de 18 h 30 à la Maison de la Corse : soirée "CANZONE È MACAGNE" (chansons et humour corses), organisé par Frédéric NICOLAI, du groupe STONDE DI PIACÈ, avec Henri OLMETA, homme de théâtre et de chant, auteur compositeur, et Didier FIGARELLA, diplomé de musicologie, chanteur et guitariste ayant appartenu à plusieurs formations. Des participants à notre atelier de polyphonie interviendront également. La soirée se terminera par un "spuntinu" avec "migliacci" et "fiadoni", cuisinés par Matteu GIANNOLI, cuisinier de talent et membre du groupe POP'CORS. Participation au frais : 10 euros.

- Samedi 8 février 2020 à 19 h 00 à l'abbaye Saint Victor, dans le cadre des fêtes de la chandeleur, messe en langue corse chantée par le groupe FIOR DI MACHJA.

Jeudi 13 février 2020 à la Maison de la Corse, dans le cadre des activités de notre Société Napoléonienne de Marseille : à 17 h 30 séminaire sur le thème "Napoléon et les femmes" par le Docteur Jacques DI COSTANZO et à 19 h 00 conférence de monsieur Roger IAPPINI sur "Le Consulat". La soirée se terminera par un traditionnel apéritif dînatoire. Entrée gratuite.

- Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 février, dans le cadre des activités de notre association KALLISTE : JOURNEES CORSES D'AUBAGNE.

Pour mémoire, toutes les semaines sont poursuivis les cours de langue de notre association SCOLA CORSA du lundi à 18 h 30 et du mardi à 18 h 15, ainsi que les ateliers de chant du lundi à 17 h 00 dans le cadre de SCOLA CORSA, du mardi à 16 h 30, et du mercredi à 18 h 00.